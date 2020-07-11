FoxMoney подберет идеальный займ для вас

«FoxMoney» — один из крупнейших сервисов подбора займов в Казахстане. У нас собраны предложения от всех легальных МФО, работающих строго по лицензии Центробанка РК. Наши специалисты регулярно мониторят изменения на финансовом рынке и следят, чтобы данные на сайте всегда были актуальными и достоверными.

На нашем портале вы найдете всю нужную информацию о займах в микрофинансовых организациях и полную информацию о программах кредитования. Предоставляя данные о кредитных организациях и их предложениях по займам, мы не утаиваем отрицательные моменты и не удаляем негативные отзывы. Наша цель – не рекламировать отдельные МФО/МФК, а дать гражданам РК возможность подобрать лучшее предложение.

Для максимального удобства пользователей мы реализовали возможность онлайн подбора займов. Вы можете отобрать все подходящие предложения за несколько секунд. Для этого следует лишь указать нужную сумму, срок и способ выдачи денег.

Выбранные предложения вы сможете отсортировать по основным критериям:

по рейтингу;

по величине процентной ставки;

по скорости рассмотрения заявки и выдачи денег.

Также мы оказываем услуги по индивидуальному подбору займов и кредитов. Лучшие предложения для наших клиентов находят опытные юристы и финансовые аналитики. Они владеют информацией о текущей ситуации на финансовом рынке РК и на профессиональном уровне оценивают выгодность каждого предложения по совокупности факторов.

5 причин подобрать займ через «FoxMoney»

Гражданам Казахстана, решившим воспользоваться нашим сервисом подбора займов и кредитов, гарантировано 5 значимых преимуществ:

Возможность сравнить абсолютно все предложения легальных МФО; Возможность прочитать отзывы реальных людей про МФО и их программы кредитования; Возможность быстро найти предложения организаций, выдающих займы без отказа даже людям с плохой КИ; Возможность подобрать, оформить и получить займ на карту или электронный кошелек в течение всего 20-30 минут; Доступ к полной, правдивой и актуальной информации обо всех финансовых услугах МФО.

Вы можете воспользоваться сервисом «FoxMoney» в любое время суток в будни, выходные и праздники. Подбирайте самый дешевый займ или самый выгодный кредит, ознакомьтесь с правилами его оформления и подавайте заявку онлайн.